Массовые ДТП во Владивостоке

Во Владивостоке из-за гололедицы образовалось множество аварий. Автомобили буквально вкатываются друг в друга и падают за пределы проезжей части. Тяжелая дорожная ситуация сложилась в районе улицы Выселковая, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На видеозаписях запечатлено, как автомобили медленно въезжают друг в друга, кто-то оказывается на обочине.

Как отмечает портал vl.ru, особенно сложная ситуация у пересечения с улицей Анны Щетининой. Там дорога покрыта льдом в обоих направлениях, при подъеме машины буксуют, а вниз их заносит.