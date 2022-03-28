https://news.day.az/world/1447780.html Массовые ДТП во Владивостоке - ВИДЕО
Массовые ДТП во Владивостоке - ВИДЕО
Во Владивостоке из-за гололедицы образовалось множество аварий. Автомобили буквально вкатываются друг в друга и падают за пределы проезжей части. Тяжелая дорожная ситуация сложилась в районе улицы Выселковая, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
На видеозаписях запечатлено, как автомобили медленно въезжают друг в друга, кто-то оказывается на обочине.
Как отмечает портал vl.ru, особенно сложная ситуация у пересечения с улицей Анны Щетининой. Там дорога покрыта льдом в обоих направлениях, при подъеме машины буксуют, а вниз их заносит.
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