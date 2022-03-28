Похищение вина из супермаркета пошло не по плану

Решил 19-летний парень побаловать себя игристым вином, прихватил пару коробок с бутылками в супермаркете и, нерасплатившись, уверенной походкой направился к выходу, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.

Но фортуна в тот день была не на стороне молодого воришки. Коробки явно не хотели учавствовать в столь подлом деле и буквально развалились у него в руках, но на этом злоключения парня не закончились.

Парня оперативно задержали. Возбуждено уголовное дело по 161 статье УК РФ "Грабеж".