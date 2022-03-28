https://news.day.az/world/1447797.html Похищение вина из супермаркета пошло не по плану - ВИДЕО
Похищение вина из супермаркета пошло не по плану - ВИДЕО
Решил 19-летний парень побаловать себя игристым вином, прихватил пару коробок с бутылками в супермаркете и, нерасплатившись, уверенной походкой направился к выходу, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.
Но фортуна в тот день была не на стороне молодого воришки. Коробки явно не хотели учавствовать в столь подлом деле и буквально развалились у него в руках, но на этом злоключения парня не закончились.
Парня оперативно задержали. Возбуждено уголовное дело по 161 статье УК РФ "Грабеж".
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