Арабская коалиция нанесла удары по объектам хуситов в Сане

Саудовская Аравия объявила об ударах по силам хуситов в Сане. Сообщается, что мирных жителей предупредили, чтобы они не приближались к нефтяным и другим объектам в Эль-Ходейде. Ранее арабская коалиция дала хуситам время для вывоза оружия из портов Эль-Ходейда и Салиф, а также из аэропорта Саны, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Нанесение ударов началось после истечения установленного срока. Конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года.