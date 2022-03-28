Оперативная сводка от Генштаба ВСУ

В течение 33 суток Вооруженные силы Украины сдерживают российскую армию. Группировка сил обороны продолжает ведение оборонительной операции на восточном, юго-восточном и северо-восточном направлениях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 28 марта, размещенной в Facebook.

Отмечается, что продолжаются бои в районах населенных пунктов Топольское, Каменка, Сухая Каменка. Кроме того, группировки украинских войск эффективно сдерживают продвижение ВС России в направлениях населенных пунктов Гуляйполе и Запорожье.

В ведомстве добавили, что на волынском и северском направлениях продолжаются операции, выполнение других задач в определенных операционных районах. Обстановка контролируется и существенных изменений не претерпела.

"Группировка сил и средств обороны города Киева сдерживает российские войска, который пытается прорвать оборону с северо-запада и востока с целью взятия под контроль ключевых автодорог и населенных пунктов", - говорится в сводке.

На юге основные усилия сил обороны сосредотачиваются на организации мероприятий по обороне городов Кривой Рог, Запорожья и Николаева, определенных участков морского побережья, охране и обороне объектов критической инфраструктуры. В определенных районах продолжается проведение стабилизационной операции и выполнение задач территориальной обороны.

На донецком и луганском направлениях группировкой объединенных сил за сутки отбито пять атак.

"Украинские воины уничтожили два танка, боевую машину пехоты и один автомобиль. Также ВС РФ имели потери в живой силе. Данные по количеству уточняются", - отмечает Генштаб.

В ведомстве добавили, что Воздушные силы ВС Украины за сутки уничтожили четыре самолета, один вертолет, два БПЛА различных типов и две крылатые ракеты. Авиация также была задействована для нанесения ударов по определенным наземным целям и объектам.