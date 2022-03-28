В Турции презентовали новый беспилотник - ФОТО
Турецкая компания Baykar Makina, создавшая известный беспилотник Bayraktar, презентовала новый прототип боевого БПЛА. Он будет называться Kızılelma и будет оснащен украинскими двигателями, передает Day.Az со ссылкой на Униан.
Соответствующие фото опубликовали на странице компании Baykar Makina в Twitter 27 марта.
Ранее на сайте компании появилось заявление о первом прототипе нового беспилотника. Национальная беспилотная боевая летательная система (MIUS) получила название Kızılelma ("красное яблоко").
"MUIS будет оснащен реактивным двигателем и, как ожидается, сможет взлетать и приземляться на флагманский десантный корабль Турции TCG Anadolu (строится)", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что этот дрон будет первым реактивным беспилотником компании. Платформа будет летать со сверхзвуковой скоростью на большой высоте. Первый полет ранее был запланирован на 2023 год.
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