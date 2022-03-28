В Турции презентовали новый беспилотник

Турецкая компания Baykar Makina, создавшая известный беспилотник Bayraktar, презентовала новый прототип боевого БПЛА. Он будет называться Kızılelma и будет оснащен украинскими двигателями, передает Day.Az со ссылкой на Униан.

Соответствующие фото опубликовали на странице компании Baykar Makina в Twitter 27 марта.

Ранее на сайте компании появилось заявление о первом прототипе нового беспилотника. Национальная беспилотная боевая летательная система (MIUS) получила название Kızılelma ("красное яблоко").

"MUIS будет оснащен реактивным двигателем и, как ожидается, сможет взлетать и приземляться на флагманский десантный корабль Турции TCG Anadolu (строится)", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что этот дрон будет первым реактивным беспилотником компании. Платформа будет летать со сверхзвуковой скоростью на большой высоте. Первый полет ранее был запланирован на 2023 год.