В Турции сообщили об обнаружении еще одной мины в Черном море

Министерство обороны Турции сообщило об обнаружении еще одной мины в Черном море рядом с границей Болгарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление турецкого военного ведомства, передает Day.Az.

"28 марта 2022 года недалеко от границы с Болгарией у побережья Игнеада была обнаружена мина, куда была оперативно направлена команда подводной обороны. Мина была взята под контроль, началась операция по ее нейтрализации", - указано в сообщении.

26 марта министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что найденный ранее в проливе Босфор объект оказался миной старого образца.

Утром 26 марта местные рыбаки заметили предмет, похожий на мину, в районе якорной стоянки Сарыер-Тюркели, движение в проливе Босфор было остановлено в обе стороны. Позднее в турецком Минобороны заявили о нейтрализации этого объекта, а Босфор открыли для движения кораблей.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оборонное ведомство страны принимает меры в связи с информацией об украинских минах, дрейфующих в Черном море.