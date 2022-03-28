Брифинг минобороны России

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские войска сбили в воздухе пять ракет украинской реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч" в районе аэродрома Чернобаевка в Херсонской области, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области сбиты в воздухе пять ракет украинской реактивной системы залпового огня "Смерч", - проинформировал Конашенков.

По его словам, а течение суток 27 марта оперативно-тактическая авиация и ракетные войска поразили 36 военных объектов Украины. "Среди них два пункта управления, два зенитных ракетных комплекса, одна установка реактивной системы залпового огня, три склада боеприпасов и два склада горюче-смазочных материалов и 23 района сосредоточения украинской боевой техники", - сказал он.

ВС РФ с начала проведения специальной военной операции уничтожили 308 беспилотных летательных аппаратов, 1 713 танков и 170 РСЗО. "Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 308 беспилотных летательных аппаратов, 1 713 танков и других боевых бронированных машин, 170 установок реактивных систем залпового огня, 715 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 557 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал он.

"За сутки уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Капитановка, Пришиб, Андреевка, Балаклея, Булгаково, Безымянное, Городня, Згуровка, Красногоровка, Мандрыкино, Мариуполь, Термаховка, Толкачи, Чернобаевка, Яковлевка", - заявил Конашенков.

"Группировка войск российских вооруженных сил, продолжая успешные наступательные действия, вклинилась на 2 км вглубь обороны 95-й десантно-штурмовой бригады украинских вооруженных сил и вышла к южным окраинам Новоселовки", - сказал он.