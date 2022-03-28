Армения потеряла сухопутную связь с Россией ввиду неблагоприятных погодных условий.

Дорога из Грузии в Россию через МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) "Верхний Ларс" (граница с Грузией) закрыта для всех видов транспортных средств.

Как передает Day.Az, об этом в понедельник сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

"На участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс высокий риск опасности схода лавины", - говорится в сообщении.

По этой причине дорога в обоих направлениях закрыта для всех транспортных средств.

Напомним, Военно-Грузинская дорога - единственный сухопутный маршрут, связывающий Армению с Россией. В настоящее время в России и Грузии ведутся работы по решению проблем на МАПП, которые возникают преимущественно в зимнее время из-за непогоды.

