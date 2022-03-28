Греция купит французские истребители

Правительство Греции подписало соглашение о покупке шести французских истребителей Dassault Rafale. Это увеличит парк самолетов Rafale Военно-воздушных сил (ВВС) Греции до 24 единиц. Об этом сообщает Airforce Technology, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Генеральный директор главного управления оборонных инвестиций и вооружений Минобороны Греции Аристидис Алексопулос и генеральный директор Dassault Aviation Эрик Траппье подписали соглашение о покупке истребителей в Афинах.

Издание отмечает, что в январе 2021 года Греция заказала 18 истребителей Rafale. В январе Dassault Aviation доставила первые шесть самолетов на авиабазу Военно-воздушных сил Греции Танагра. Еще 12 самолетов планируют отправить заказчику летом 2023 года.

Многоцелевой истребитель четвертого поколения Dassault Rafale совершил первый полет в 1986 году. Самолет получил два двигателя Snecma M88, которые обуславливают максимальную скорость самолета 1900 километров в час. Rafale может нести ракеты "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".