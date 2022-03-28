Россия будет требовать от ЕС платить за газ в рублях

Президент России Владимир Путин поручил Кабинету министров, ЦБ и "Газпрому" к 31 марта доложить об исполнении поручения об изменении валюты при оплате поставок газа в страны ЕС и другие страны, которые ввели ограничения против рубля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, информацию об этом распространила пресс-служба Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и публичным акционерным обществом "Газпром" реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в страны Европейского союза и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, на российский рубль. Доклад - 31 марта 2022 года, далее - ежемесячно", - говорится в сообщении.