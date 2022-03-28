Чавушоглу и Кулеба обсудили предстоящие в Турции переговоры России и Украины

Министры иностранных дел Турции и Украины Мевлют Чавушоглу и Дмитрий Кулеба провели в понедельник телефонные переговоры. Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Обсуждались ситуация в Украине и предстоящие в Стамбуле переговоры делегаций РФ и Украины", - сказали в МИД Турции.