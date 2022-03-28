https://news.day.az/world/1447872.html Чавушоглу и Кулеба обсудили предстоящие в Турции переговоры России и Украины
Чавушоглу и Кулеба обсудили предстоящие в Турции переговоры России и Украины
Министры иностранных дел Турции и Украины Мевлют Чавушоглу и Дмитрий Кулеба провели в понедельник телефонные переговоры. Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
"Обсуждались ситуация в Украине и предстоящие в Стамбуле переговоры делегаций РФ и Украины", - сказали в МИД Турции.
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