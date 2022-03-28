Стало известно время переговоров между Россией и Украиной

Переговоры России и Украины в Стамбуле начнутся вечером 28 марта. Об этом Reuters сообщил высокопоставленный турецкий чиновник, имя которого не называется. Каких-либо подробностей предстоящих переговоров он не привел, передает Day.Az.

По данным агентства турецкие власти рассчитывают, что стороны договорятся о прекращении огня.

О месте проведения нового раунда российско-украинских переговоров стало известно накануне. Глава делегации РФ Владимир Мединский пояснил, что в ходе очередной видеоконференции стороны приняли решение о встрече в очном формате. По словам источника, знакомого с ходом переговоров, стороны заочно отработали достаточно и теперь настало время для "сверки часов".

О проведении переговоров в Стамбуле условились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп тайип Эрдоган. Турецкий лидер заверил своего коллегу, что Анкара продолжит содействовать установлению мира между Украиной и РФ.