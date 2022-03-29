Британцы перестали готовить горячую пищу

Все больше жителей Великобритании из среднего класса в отчаянии обращается за продовольственными кредитами. Об этом пишет The Independent, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Продовольственные банки подтвердили изданию, что сейчас некоторые британцы не пользуются плитой и холодильником. Это связано с тем, что у жителей просто нет денег на электричество. Некоторым британцам приходится и вовсе голодать, чтобы накормить своих детей.

"Родители сами пропускают приёмы пищи, чтобы накормить детей. У меня на глазах люди ломаются. Это просто кошмар", - говорит Эмма Реви, исполнительный директор продовольственного банка Trussell Trust.

С изданием поговорили руководителей благотворительных организаций. Они заявили, что платить за продукты и электричество сейчас не может большинство британцев с полной занятостью.

"К нам обращаются родители из среднего класса, чего раньше никогда не наблюдалось. Они стесняются, потому что не хотят просить о помощи. Но они в отчаянии", - говорит Уильям Макгранахан, основатель благотворительной организации Dad's House.

Также в организацию все чаще обращаются студенты и выпускники ВУЗов, у которых долги остались еще с пандемии коронавируса. Макгранахан подчеркнул, что долги жителей Великобритании вырастут еще сильнее, когда вырастет стоимость газа и электричества. А произойдет это уже в апреле.

Тина Харрисон, директор продовольственного банка Trinity Foodbank, рассказала, что в начале зимы организация обеспечивала продуктовыми наборами 100 семей в неделю. Сейчас помощь нужна 150 адресам. По мнению Харрисон, в ближайшее время эта цифра вырастет до 200 семей в неделю.

При этом все чаще обращаются в банк те, кто никогда не пользовался его услугами. Как правило, это люди, работающие полный рабочий день. И, как считает Харрисон, это "только вершина айсберга".

Благотворительные организации уже раскритиковали правительство страны за то, что оно никак не помогло людям оплачивать счета на электричество. Власти ввели лишь скидку в £200 на домохозяйство с октября, которую вернут в течение пяти лет. А увеличивать из-за инфляции размер пособий Минфин Великобритании не собирается.

"Меня беспокоит, что, когда цены на энергоносители снова вырастут в октябре, - это станет большим ударом по среднему классу", - заявил представитель продовольственного банка Trussell Trust Майкл Бекеттс.

Специалист отметил, что осенью резко вырастет число семей, которые окажутся за чертой бедности.

Эмма Реви, исполнительный директор организации, заявила, что пособия в апреле вырастут всего на 3,1%. А инфляция к тому времени будет выше 8%. Поэтому у жителей нет других вариантов, кроме обращения за продовольственными кредитами.