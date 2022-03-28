Массовая драка в Москве попала на камеры.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм, на проспекте Мира в Москве между группой граждан и прохожим возник конфликт. Его причины пока не раскрываются, но привел он к тому, что 24-летний москвич отправил в нокаут 23-летнего гостя столицы, получившего закрытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и ушиб головного мозга. Все это грозит до восьми лет лишения свободы.