https://news.day.az/world/1447896.html Массовая драка в Москве - ВИДЕО
Массовая драка в Москве - ВИДЕО
Массовая драка в Москве попала на камеры.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм, на проспекте Мира в Москве между группой граждан и прохожим возник конфликт. Его причины пока не раскрываются, но привел он к тому, что 24-летний москвич отправил в нокаут 23-летнего гостя столицы, получившего закрытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и ушиб головного мозга. Все это грозит до восьми лет лишения свободы.
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