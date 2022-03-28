США решили увеличить нефтедобычу

Старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин, выступая в Дубае на Глобальном энергетическом форуме, организованном при участии вашингтонского Атлантического совета, заявил, что Соединенные Штаты намерены увеличить объемы добычи нефти для удовлетворения внутреннего и мирового спроса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"США привержены увеличению производства и обеспечению достаточного предложения на рынке США и на мировом рынке", - сказал Хокстин.