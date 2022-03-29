Британские компании заставят платить за пластик

В Британии решили заставить компании платить за пластик. Власти введут налог, чтобы стимулировать предприятия активнее использовать в производстве вторсырье, сообщает Waste 360, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

С 1 апреля 2022 года производителям упакованных потребительских товаров (CPGs) придется платить за производство и импорт пластмасс, в составе которых содержится менее 30 процентов переработанных материалов. Размер налога составит 200 фунтов стерлингов (263 доллара) за тонну. Правительство еще не определилось, на что пойдут собранные деньги.

Директор по развитию бизнеса упаковочной компании HLP Klearfold Аманда Стокс предполагает, что средства направят на сбор и разделение перерабатываемого пластика, а также на информирование потребителей о методах переработки. Директор по сбыту и маркетингу в HLP Klearfold Тим Кейвен добавил, что подобные меры помогают не только побудить компании сократить использование первичного пластика, но и поощряют граждан сознательнее подходить к выбору упакованных товаров и избавлению от отходов.