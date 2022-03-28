На карнавале в Ла-Лувьер вспомнили погибших в Стрепи-Бракени

На карнавале в бельгийском городе Ла-Лувьер в воскресенье вспоминали шестерых человек, погибших неделю назад на похожем мероприятии в Стрепи-Бракени, деревне неподалеку. Тогда автомобиль въехал в хвост карнавальной процессии на высокой скорости. Водитель и его пассажир арестованы. Полиция отмечает, что случившееся не было терактом, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.