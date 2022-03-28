В Украине начинается посевная кампания

В Украине стартует посевная кампания. По данным правительства, к севу яровых приступили почти в половине областей, - причём происходит это раньшем, чем в прошлом году. Министерство продовольствия заявляет, что фермеры будут работать везде, где не ведутся активные боевые действия, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Посевная идёт и в хозяйства у границы с Румынией. Об этом рассказал фермер Александр Петков:

"В основном выращиваем (здесь) пшеницу, ячмень, рапс, подсолнечник и горох. Это небольшой ассортимент тех культур, которые могут здесь на юге произрастать в силу климатических норм. Площади посева яровых могут сократиться на 30%. В правительстве подчеркивают, что у Украины достаточно запасов даже для экспорта, но из-за блокировки портов вывозить зерно трудно".

Согласно прогнозам правительства, в этом году площади посева яровых культур могут сократиться на 30% по сравнению с 2021. В Киеве говорят, что у Украины ещё достаточно запасов для экспорта, но из-за блокировки портов вывозить зерно трудно.

"Без экспорта мы в любом случае остановимся, - объясняет проблему Александр Петков. - То есть, не будет прихода валюты - не будет возможности оплачивать всем. Украина не останется голодной в любом случае, зерна в тех областях, в которых сегодня получается сеять, - этого хватит для того, чтобы в Украине не было голода".

Россия и Украина - крупнейшие экспортёры пшеницы. В Киеве предупреждают, что из-за боевых действий под угрозой оказалась продовольственная безопасность целого ряда стран Северной Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Там проживают около 100 млн человек.

Об угрозе голода ранее заявлял и глава Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли. В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН ожидают, что рост цен на еду в мире составит до 22%, а последствия будут ощущаться и в следующем году.