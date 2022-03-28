Франция может временно сократить оборонный бюджет

План поддержки экономики Франции, который находится в процессе утверждения в правительстве страны, подразумевает временное сокращение французского оборонного бюджета на €346 млн. Об этом сообщает в понедельник Agence France-Presse, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно проекту постановления, на который ссылается агентство, власти намерены взять €2 млрд из резервных фондов, чтобы дополнить пакет мер до €6 млрд для покрытия нужд экономики к концу июля. В нем говорится, что среди прочего Министерство вооруженных сил Франции планирует отказаться от кредитов в размере €202,3 млн на обмундирование и от €48 млн "на политику обороны" (например, расходы на недвижимость и информационные системы).

"Министерство вооруженных сил Франции внесло вклад в эту солидарность вместе с другими министерствами на уровне €346 млн", - признал официальный представитель оборонного ведомства Эрве Грожан. В то же время он подчеркнул, что речь идет лишь о временной мере и это никак не отразится на инвестициях в оборонную отрасль со стороны министерства. "Мы не смогли бы потратить эти деньги до ноября 2022 года и мы вернем их в июле 2022 года <...> в рамках будущего корректирующего закона о финансах", - пояснил он.

В свою очередь агентство отмечает, что парламентское большинство, которое определится после выборов президента в апреле, "не будет юридически обязано пересматривать эти кредиты".

16 марта премьер-министр Франции Жан Кастекс представил "план экономической и социальной устойчивости", который был разработан по поручению президента Франции Эмманюэля Макрона в связи с резким ростом цен на газ и другие товары, произошедшим на фоне конфликта в Украине. 25 марта документ был направлен на рассмотрение в комитеты по финансам Национального собрания и Сената - нижней и верхней палат парламента Франции.