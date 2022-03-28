Страны «Большой семерки» отказались платить за газ в рублях

Все страны "Большой семерки" не станут оплачивать поставки российского газа в рублях, несмотря на требование Москвы. Об этом заявил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, президенту России Владимиру Путину не удастся расколоть единство G7, на что он, очевидно, рассчитывает. "Ответ государств Группы семи однозначен: договоры будут соблюдаться", - заключил министр.

Западные страны трактуют новое условие как одностороннее и явное нарушение действующих контрактов, где прописан формат оплаты. Соглашения должны оставаться в силе, подчеркнул Хайек, и компании должны их соблюдать.