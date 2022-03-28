Французов призвали экономить электроэнергию и газ

Председатель французской комиссии по регулированию энергетики (CRE) Жан-Франсуа Каренко призвал соотечественников экономить на электроэнергии и газе в свете возможных рисков перебоев с поставками энергоносителей следующей зимой, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Надо экономить... уже сейчас, иначе следующей зимой все может быть плохо", - заявил он.

Он также призвал к устранению административных препятствий для того, чтобы ускорить развертывание плавучего терминала СПГ в Гавре, а также к упрощению административных и судебных процедур, связанных с реализацией проектов по возобновляемым источникам энергии.

Каренко признал, что обеспокоен "безопасностью энергоснабжения" уже в конце текущего года - во Франции неопределенность в отношении поставок российского газа сочетается с беспрецедентным обвалом производства атомной электроэнергии.