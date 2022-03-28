Россия ограничит въезд для граждан "недружественных стран"

В связи с недружественными действиями ряда иностранных государств Россия намерена ввести ответные меры визового характера. Соответствующий указ президента РФ уже готовится, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Этот акт введет целый ряд ограничений на въезд на территорию России", - подчеркнул глава МИД РФ.

При этом одновременно будет облегчен въезд в Россию для граждан других государств и лиц без гражданства, которые оказались на территории Украины. Это даст возможность людям безопасно вернуться к себе домой, пояснил министр.