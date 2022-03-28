ОПЕК+ о планах нефтедобычи на май

Основной опцией для министерской конференции стран ОПЕК+ 31 марта остается план по восстановлению добычи нефти в мае на 400 тыс. б/с. Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС источник в одной из делегаций.

"По состоянию на сегодня план все тот же, плюс 400 тыс. б/с в мае", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Собеседник агентства добавил, что имеющиеся в распоряжении стран ОПЕК+ свободные добывающие мощности "фундаментально поменять ситуацию не могут".

Ранее другой источник ТАСС говорил, что многие члены ОПЕК в настоящее время уже добывают на максимальном уровне и наращивать добычу более быстрыми темпами возможности нет.