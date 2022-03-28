https://news.day.az/world/1448051.html В Турции сообщили, что когда начнутся переговоры России и Украины в Стамбуле
В Турции сообщили, что когда начнутся переговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле начнутся 29 марта в 10:30 по мск (11:30 по бакинскому времени). Об этом сообщили в понедельник журналистам в канцелярии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Переговоры делегаций пройдет завтра утром в 10:30 в президентском офисе "Долмабахче". Встреча будет закрыта для прессы", - отметили в канцелярии.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре