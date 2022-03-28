Брифинг Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ сбили над Азовским морем украинский вертолет Ми-8, летевший в Мариуполь для эвакуации командиров нацбатальона "Азов". Также были сбиты два самолета Су-24 и один Су-25, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона "Азов", - отметил Конашенков.

"Российской авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение дня 28 марта сбиты в воздухе еще три самолета Военно-воздушных сил Украины: два Су-24 западнее населенного пункта Коростень в Житомирской области и один Су-25 над населенным пунктом Дружковка в Донецкой области", - добавил он.

Кроме того, рассказал генерал, в районе населенного пункта Чернобаевка сбит один украинский беспилотный летательный аппарат.