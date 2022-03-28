Оперативная сводка Генштаба ВСУ

Генштаб вооруженных сил Украины опубликовал очередную оперативную сводку, передает Day.Az.

"Противник пытается выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей и удержать под контролем временно занятых территорий Украины.

Противник продолжает на территории России набирать граждан для формирования так называемых подразделений "добровольцев", которые будут привлекаться для обеспечения оккупационного "порядка" на захваченных территориях. Основные требования к кандидатам - удовлетворительное состояние здоровья. Опыт прохождения военной службы не обязателен. Берут лиц со снятой судимостью.

Противник продолжает наращивание группировки войск вокруг столицы, попытки занять позиции, с которых можно было бы атаковать или окружить Киев - безуспешны.

ЗСУ продолжают оборону Мариуполя. Российские войска продолжают нести большие потери.

Временно захваченный город Херсон оказывает существенное сопротивление российским войскам, противник вынужден все больше сосредотачивать силы военных и росгвардии для удержания города под своим контролем.

Произошла переброска около 150 человек из Южной Осетии на территорию Крыма для дальнейших их действий в соседних областях Украины. Продолжается скрытая мобилизация населения так называемой Южной Осетии для дальнейшего привлечения к боевым действиям в Украине.

Приведение предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, вовлеченных в производство ракет, на круглосуточный режим работы свидетельствует о существенном уменьшении арсенала ракетного вооружения", - говорится в сообщении.