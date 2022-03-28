https://news.day.az/world/1448070.html Эрдоган заявил о позитивных сдвигах в переговорах с Путиным и Зеленским
Эрдоган заявил о позитивных сдвигах в переговорах с Путиным и Зеленским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его телефонные переговоры с коллегами из РФ Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским развиваются в позитивном русле.
Об этом глава государства сказал в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Турецкий лидер также сообщил, что перед началом намеченных на завтра российско-украинских переговоров в Стамбуле турецкая сторона проведет короткую встречу с членами делегаций.
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