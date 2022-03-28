Эрдоган заявил о позитивных сдвигах в переговорах с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его телефонные переговоры с коллегами из РФ Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским развиваются в позитивном русле.

Об этом глава государства сказал в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Турецкий лидер также сообщил, что перед началом намеченных на завтра российско-украинских переговоров в Стамбуле турецкая сторона проведет короткую встречу с членами делегаций.