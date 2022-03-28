Генсек ООН о возможности ядерного конфликта

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая на брифинге для журналистов, призвал мировое сообщество не допустить войны с использованием ядерного, химического или же биологического оружия, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Не могу даже представить возможность того, что случится ядерная, биологическая или химическая война. Этого, я думаю, удастся избежать", - сказал Гутерреш.