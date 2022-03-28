https://news.day.az/world/1448072.html Генсек ООН о возможности ядерного конфликта
Генсек ООН о возможности ядерного конфликта
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая на брифинге для журналистов, призвал мировое сообщество не допустить войны с использованием ядерного, химического или же биологического оружия, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Не могу даже представить возможность того, что случится ядерная, биологическая или химическая война. Этого, я думаю, удастся избежать", - сказал Гутерреш.
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