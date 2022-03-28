В Болгарии вспыхнул птичий грипп

Очередная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа произошла на птицеферме в Пловдивской области в районе города Асеновград в Болгарии. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник агентство по безопасности продуктов питания страны.

Заболевание, вызванное высокопатогенным вирусом типа А, выявлено на птицеферме, где находятся около 180 тыс. кур, которые будут уничтожены гуманным способом. Начиная с 2019 года на этой ферме зафиксирован уже третий очаг заболевания.

В радиусе 10 км от очага заболевания проводятся профилактические и карантинные мероприятия, усилен ветеринарный контроль. Ведется расследование причин заражения.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения и дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов этого заболевания неопасно для людей.