Бойцы UFC отреагировали на удар Смита на "Оскаре"
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Бойцы UFC отреагировали на пощечину Уилла Смита, которой он наградил своего коллегу по цеху Криса Рока во время церемонии "Оскар", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Напомним, что ведущий неудачно пошутил по поводу прически жены Смита, сравнив ее с образом героини Деми Мур в фильме "Солдат Джейн". В результате Уилл Смит вышел на сцену и ударил не ожидавшего это Криса Рока и попросил его "закрыть свой рот". Позже актер извинился перед организаторами за инцидент.

В свою очередь, бойцы UFC в Twitter одобрили поступок голливудского актера.

"Готов заплатить по 15 миллионов долларов актерам за бой. Давай те сделаем это в августе", - написал профессиональный боксер Джейк Пол, предложив им быть "на разогреве" перед его поединком.