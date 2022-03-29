Бойцы UFC отреагировали на удар Смита на "Оскаре"

Бойцы UFC отреагировали на пощечину Уилла Смита, которой он наградил своего коллегу по цеху Криса Рока во время церемонии "Оскар", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Напомним, что ведущий неудачно пошутил по поводу прически жены Смита, сравнив ее с образом героини Деми Мур в фильме "Солдат Джейн". В результате Уилл Смит вышел на сцену и ударил не ожидавшего это Криса Рока и попросил его "закрыть свой рот". Позже актер извинился перед организаторами за инцидент.

В свою очередь, бойцы UFC в Twitter одобрили поступок голливудского актера.

"Готов заплатить по 15 миллионов долларов актерам за бой. Давай те сделаем это в августе", - написал профессиональный боксер Джейк Пол, предложив им быть "на разогреве" перед его поединком.