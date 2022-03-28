Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 480 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 480 млн, а число летальных исходов - 6,12 млн. Об этом сообщила в понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в ВОЗ поступили сведения о 480 170 572 инфицированных и 6 124 396 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 858 983, летальных исходов - на 2 278.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка в 450 млн заразившихся была пройдена 10 марта, 400 млн - 10 февраля, 350 млн - 25 января, 300 млн - 8 января, 250 млн - 9 ноября прошлого года, 200 млн - 5 августа.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 79 207 517. Далее следуют Индия (43 020 723), Бразилия (29 802 257), Франция (24 291 909) и Великобритания (20 691 127). Летальных исходов больше всего также в США - 969 628, вторую строчку занимает Бразилия (658 566), третью - Индия (521 035). Далее следуют Россия (367 686) и Мексика (322 735).