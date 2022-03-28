https://news.day.az/world/1448090.html Байден о возможности очной встречи с Путиным
Байден о возможности очной встречи с Путиным
Президент США Джо Байден оценил возможность проведения им и российским лидером Владимиром Путиным новой очной встречи. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Байден ответил на вопрос журналиста в Белом доме о перспективе переговоров глав государств. Американский лидер отметил, что это зависит от того, о чем хочет поговорить президент России.
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