Байден о возможности очной встречи с Путиным

Президент США Джо Байден оценил возможность проведения им и российским лидером Владимиром Путиным новой очной встречи. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Байден ответил на вопрос журналиста в Белом доме о перспективе переговоров глав государств. Американский лидер отметил, что это зависит от того, о чем хочет поговорить президент России.