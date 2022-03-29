Афганистан направил первую партию товаров в Европу

Сегодня в долгий путь в Европу из Афганистана отправились несколько десятков грузовиков - они нагружены товарами, предназначенными для арабских и европейских стран. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил афганский телеканал Ariana News​.

Конвой проедет по транспортному коридору "Ляпис-лазурь", соединяющему Афганистан, Туркмению, Азербайджан, Грузию и Турцию, и привезет в ЕС фисташки, кунжут, тмин, ковры и миндаль общей стоимостью в $5 млн, - рассказал глава Торгово-инвестиционной палаты западной афганской провинции Герат Юнус Казизад.

Это - первая экспортная поставка из Афганистана в Европу после захвата радикалами власти в стране, - сообщил телеканал.