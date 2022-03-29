США сокращают армию

Численность сухопутных войск США будет снижена с 485 тыс. до 473 тыс. человек в 2023 финансовом году (начнется 1 октября).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник журналистам представитель Пентагона генерал-майор Марк Беннетт, комментируя положения проекта американского федерального бюджета на новый отчетный период.

"Мы заранее приняли решение временно сократить численность [сухопутных войск] с 485 тыс. до 473 тыс. солдат в 2023 финансовом году. Численность сил Национальной гвардии и армейского резерва остается без изменений", - сказал он. По словам Беннетта, это связано с повышением качества подготовки лиц, набираемых в армию.

В настоящий момент общая численность сухопутных сил США вместе с войсками Национальной гвардии и армейским резервом составляет чуть более 1 млн человек.