РФ не будет применять ядерное оружие в Украине

Россия при любом сценарии в Украине не собирается применять там ядерное оружие, заявил в интервью американскому телеканалу PBS пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Никто не рассматривает вопрос о применении ядерного оружия, и даже саму идею о его применении", - подчеркнул он.

Песков, говоря о ядерной доктрине РФ, напомнил, что Россия "может и будет применять ядерное оружие лишь если нужно ликвидировать угрозу самому существованию России".