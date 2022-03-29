https://news.day.az/world/1448093.html РФ не будет применять ядерное оружие в Украине - Песков
РФ не будет применять ядерное оружие в Украине - Песков
Россия при любом сценарии в Украине не собирается применять там ядерное оружие, заявил в интервью американскому телеканалу PBS пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Никто не рассматривает вопрос о применении ядерного оружия, и даже саму идею о его применении", - подчеркнул он.
Песков, говоря о ядерной доктрине РФ, напомнил, что Россия "может и будет применять ядерное оружие лишь если нужно ликвидировать угрозу самому существованию России".
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