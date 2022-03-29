Глава МИД Украины рассказал о предстоящих переговорах с Россией в Стамбуле

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 28 марта, в эфире украинских СМИ рассказал о грядущих переговорах с Россией в Стамбуле, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По его словам, в программу-минимум входит обсуждение гуманитарных вопросов, в программу-максимум - прекращение огня и достижение стабильной договоренности об этом.

Он отметил, что на данный момент стороны не достигли договоренности ни по одному пункту.

Также Кулеба подчеркнул, что украинская сторона не готова "отказываться от территорий, людей и суверенитета".