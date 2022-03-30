В США ИТ-гигантов обязали соблюдать антимонопольные меры

Министерство юстиции США одобрило закон, запрещающий крупным цифровым платформам, таким как Amazon, Google и Apple отдавать предпочтение своим собственным продуктам и услугам в поисковых системах и на электронных торговых площадках. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Департамент рассматривает рост доминирующих платформ как угрозу открытым рынкам и конкуренции, с рисками для потребителей, бизнеса, инноваций, устойчивости, глобальной конкурентоспособности и нашей демократии", - говорится в письме, подписанном Питером Хьюном, исполняющим обязанности помощника генерального прокурора Министерства юстиции по законодательным вопросам.

В документе также отмечается, что "дискриминационное" поведение ИТ-гигантов может лишить заработка других компаний, тем самым снижая стимулы для "предпринимательства и инноваций".

Аналогичные меры - закон о цифровых рынках (DMA) - должны вступить в силу в ЕС в следующем году. Так, вместе с Законом о цифровых рынках, Евросоюз заканчивает разработку Закона о цифровых услугах (DSA), который направлен на регулирование противоправного контента на онлайн-платформах. Вместе эти законодательные акты впервые за более чем два десятилетия определят новые границы регулирования интернета в Европе.

При этом советник министра торговли США Арун Венкатараман направил письмо члену Европарламента Андреасу Швабу, участвующему в разработке закона, с призывом расширить требования DMA, включив в них не только американские компании из других стран, кроме США.