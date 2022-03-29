Япония отказалась расплачиваться за российский газ в рублях

Власти Японии обратятся к национальным компаниям с просьбой не расплачиваться за поставки сжиженного природного газа (СПГ) из РФ в рублях при поступлении подобных запросов от российской стороны. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На данный момент не известно, подпадают ли заключенные японскими компаниями контракты на поставки СПГ из России под требование об уплате в рублях. Тем не менее в соответствии с договоренностями на уровне Группы семи (G7) мы намерены просить японские компании не принимать подобные требования", - сказал он.

Япония в отличие от ряда западных стран не объявляла об отказе или сокращении импорта российских энергоресурсов. Последние годы доля России в общем объеме японского импорта нефти составляла около 3,6%, СПГ - 8,8%.