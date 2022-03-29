Канада предложит изменить международные правила расследования авиакатастроф

Власти Канады собираются выступить с инициативой изменить международные правила по расследованию авиакатастроф. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в канадском правительстве, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Предложение должен представить 29 марта министр транспорта Канады Омар Алгабра на организованном его ведомством виртуальном форуме по воздушной безопасности Safer Skies.

Отмечается, что инициатива связана с ситуацией со сбитым в Иране в 2020 году самолетом "Международных авиалиний Украины" (МАУ). Канадскую сторону не устраивает, что Иран занимается расследованием крушения. Кроме того, в течение двух лет Канада безрезультатно пыталась добиться от этой страны выплат родственникам погибших пассажиров, многие из которых были гражданами Канады.