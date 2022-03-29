Исторический саммит в Негеве

"Всего несколько лет назад такую встречу было бы невозможно представить". Так охарактеризовал госсекретарь США Энтони Блинкен Негевский дипломатический саммит при участии министров иностранных дел Израиля, Египта, ОАЭ, Марокко и Бахрейна, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Страны договорились расширить сотрудничество, включив в него вопросы энергетики, экологии и безопасности.

Яир Лапид, министр иностранных дел Израиля:

- Мы здесь творим историю, выстраиваем новую региональную архитектуру, основанную на прогрессе, технологиях, религиозной терпимости, сотрудничестве в области безопасности и разведки. Эта новая архитектура, общие возможности, которые мы создаем, пугают и сдерживают наших общих врагов, в первую очередь Иран и его ставленников.

Энтони Блинкен, госсекретарь США:

- Это новый рассвет. Единственные пределы - это наше воображение. Поэтому я высоко оцениваю мужество тех, кто готов разрушить барьеры - политических лидеров, но также и людей, отдельных граждан, которые устанавливают новые отношения в результате этого исторического открытия.