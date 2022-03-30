Британия оказалась не готова к развитию ядерной энергетики и увеличению ее доли в энергобалансе страны. Об этом сообщает The Guardian. Специалисты убеждены, что строительство новых атомных электростанций усугубит проблему с ядерными отходами, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению экспертов, в случае строительства новых атомных электростанций, которое планирует британское правительство для постепенного отказа от ископаемого топлива, стране будет недостаточно мощностей для переработки радиоактивных отходов. Они считают, что в данный момент Британия все еще находится на ранних стадиях поиска постоянного места для хранения опасного отработавшего топлива под землей.

Пока в Великобритании нет подземной свалки, где можно было бы безопасно захоронить отработавшее топливо, которого с XX века накопилось более чем 700 тысяч кубометров. Большая его часть хранится на одном из самых сложных и опасных ядерных объектов в мире - атомном комплексе Селлафилд. Специалисты в области утилизации ядерных отходов утверждают, что у них есть план по их безопасному захоронению. Кроме того, в стране работают 11 электростанций, которые нуждаются в выводе из эксплуатации. По оценке Управления по выводу из эксплуатации ядерных реакторов, стоимость утилизации радиоактивных отходов атомных электростанций, построенных в 1950-1990-х годах, составляет 131 миллиард фунтов стерлингов (около 17 триллионов рублей).

Около 50 лет назад британские власти приняли решение о разработке установки для глубокого геологического захоронения отходов, однако они до сих пор не определились с местом, где ее можно построить. Предполагаемая площадь подземной свалки составляет 20 километров на глубине от 200 метров до километра. Затраты на строительство установки оцениваются в 53 миллиардов фунтов стерлингов.