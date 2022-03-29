https://news.day.az/world/1448124.html Президента Бразилии госпитализировали
Президента Бразилии госпитализировали
Президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали для обследования в связи с болью в животе. Об этом газете Globo сообщил председатель Партии республиканцев Маркуса Перейру, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Сказали, что у него рефлюксная болезнь и проблемы с желудком", - рассказал Перейру. При этом, по словам первой леди Мишель Болсонару, с президентом "все хорошо".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре