Президента Бразилии госпитализировали

Президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали для обследования в связи с болью в животе. Об этом газете Globo сообщил председатель Партии республиканцев Маркуса Перейру, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сказали, что у него рефлюксная болезнь и проблемы с желудком", - рассказал Перейру. При этом, по словам первой леди Мишель Болсонару, с президентом "все хорошо".