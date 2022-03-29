https://news.day.az/world/1448125.html Переходившего дорогу пешехода сбили в России - ВИДЕО
Переходившего дорогу пешехода сбили в России - ВИДЕО
Пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, сбила машина в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает канал 78, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По предварительным данным, авария произошла в Петроградском районе на Каменноостровском проспекте. В распоряжении 78 появилось видео момента ДТП.
Пострадавший мужчина госпитализирован в больницу. Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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