Переходившего дорогу пешехода сбили в России

Пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, сбила машина в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает канал 78, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По предварительным данным, авария произошла в Петроградском районе на Каменноостровском проспекте. В распоряжении 78 появилось видео момента ДТП.

Пострадавший мужчина госпитализирован в больницу. Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.