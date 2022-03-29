Около 60 машин столкнулись в США

Не менее трех человек погибли и около 20 пострадали в массовой аварии в Пенсильвании. Первые столкновения в условиях плохой видимости привели к цепной реакции, в результате которой было повреждено от 40 до 60 автомобилей. Причиной ДТП стали обильный снегопад и обледенение дороги. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Масштабная авария на северо-востоке штата Пенсильвания произошла утром 27 марта. На следующий день водители разместили в Сети видео с аварийного участка. Судя по кадрам, череда столкновений легковых автомобилей и большегрузов произошла в течение нескольких минут. Водители, покинувшие свои разбитые машины, наблюдали как к аварии присоединяются все новые и новые участники.

По меньшей мере три грузовых автомобиля загорелись, что существенно осложнило работу спасателей. С места происшествия кареты скорой помощи увезли в больницы около 20 человек. По данным шерифа штата, три пострадавших погибли. Полиция ведет расследование.