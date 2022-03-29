https://news.day.az/world/1448163.html Делегации России и Украины прибыли на переговоры в дворец Долмабахче
Делегации России и Украины прибыли на переговоры в дворец Долмабахче
Делегации России и Украины прибыли во дворец Долмабахче в Стамбуле, где состоятся первые с 7 марта очные переговоры сторон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который ранее прибыл в Долмабахче, перед двусторонними переговорами состоится короткая трехсторонняя встреча.
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