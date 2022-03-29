Турция готова организовать встречу Путина с Зеленским

Турция рассчитывает, что встреча делегаций РФ и Украины в Стамбуле принесет пользу переговорному процессу, и готова организовать встречу между президентами двух стран Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к участникам делегаций в своем рабочем офисе "Долмабахче", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Добро пожаловать в Турцию и наш Стамбул. Мы рады принять вас в такое критическое время, вы приложили большие усилия от имени своих стран. Конфликт [в Украине] очень расстраивает нас как вашего друга и соседа. С самого начала кризиса мы приложили искренние усилия на всех уровнях и старались выполнять требования дружбы, добрососедства и законов. Мы продемонстрировали справедливый подход, который защищает и соблюдает права обеих сторон на всех платформах, где мы имеем право голоса", - сказал турецкий лидер.

Эрдоган выразил надежду, что в случае прогресса на встрече в Стамбуле фаза переговоров между РФ и Украиной может достичь следующего этапа. "Прогресс, которого вы добьетесь в переговорах, также позволит перейти на следующий этап - контакт на уровне лидеров. Мы также готовы провести такую встречу", - надеется президент Турции.

Эрдоган заявил, что ситуация в Украине глубоко огорчает Турцию, являющуюся соседом и другом России и Украины.

Эрдоган в ходе обращения к делегациям РФ и Украины призвал установить режим прекращения огня.