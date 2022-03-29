https://news.day.az/world/1448173.html В Стамбуле проходят переговоры делегаций России и Украины - ФОТО - ВИДЕО
В Стамбуле проходят переговоры делегаций России и Украины - ФОТО - ВИДЕО
Встреча российской и украинской стороны проходит во дворце Долмабахче в Стамбуле.
Как передает Day.Az, об этом сообщает корреспондент "Известий" с места событий.
Перед входом в здание президентского дворца в Стамбуле, где состоится встреча российской и украинской делегаций, собралась толпа журналистов из разных стран.
Журналисты проходят тщательный досмотр. Меры безопасности перед началом встречи усилили.
Напомним, что переговоры делегаций России и Украины шли всю минувшую неделю, начиная с прошлого понедельника, 21 марта, и закончились в субботу, 26 марта.
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