В Стамбуле проходят переговоры делегаций России и Украины

Встреча российской и украинской стороны проходит во дворце Долмабахче в Стамбуле.

Как передает Day.Az, об этом сообщает корреспондент "Известий" с места событий.

Перед входом в здание президентского дворца в Стамбуле, где состоится встреча российской и украинской делегаций, собралась толпа журналистов из разных стран.

Журналисты проходят тщательный досмотр. Меры безопасности перед началом встречи усилили.

Напомним, что переговоры делегаций России и Украины шли всю минувшую неделю, начиная с прошлого понедельника, 21 марта, и закончились в субботу, 26 марта.