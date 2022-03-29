https://news.day.az/world/1448194.html В Стамбуле проходят переговоры Мединского и Арахамии
В Стамбуле проходят переговоры Мединского и Арахамии
Переговоры тет-а-тет главы делегации РФ, помощника президента России Владимира Мединского и члена украинской делегации, главы парламентской фракции правящей партии Украины "Слуга народа" Давида Арахамии стартовали в Стамбуле. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник, передает Day.Az.
Ранее к делегациям обратился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Проходящие в Стамбуле переговоры стали первой очной встречей делегаций России и Украины с 7 марта.
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