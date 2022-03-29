https://news.day.az/world/1448200.html Эрдоган обратился к делегациям России и Украины в Стамбуле - ВИДЕО
Эрдоган обратился к делегациям России и Украины в Стамбуле - ВИДЕО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед двусторонними переговорами в Стамбуле обратился к делегациям России и Украины, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
В частности, турецкий лидер заявил, что продление конфликта между Россией и Украиной никому невыгодно.
Он выразил уверенность, что пришла пора, чтобы переговоры России и Украины принесли результат.
"В Турции мы искренне этого желаем и готовы содействовать", - отметил Эрдоган.
Также президент Турции считает, что переговоры Москвы и Киева могут содействовать встрече лидеров России и Украины.
"Турция готова принять эту встречу", - добавил турецкий лидер.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре