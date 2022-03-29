Эрдоган обратился к делегациям России и Украины в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед двусторонними переговорами в Стамбуле обратился к делегациям России и Украины, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

В частности, турецкий лидер заявил, что продление конфликта между Россией и Украиной никому невыгодно.

Он выразил уверенность, что пришла пора, чтобы переговоры России и Украины принесли результат.

"В Турции мы искренне этого желаем и готовы содействовать", - отметил Эрдоган.

Также президент Турции считает, что переговоры Москвы и Киева могут содействовать встрече лидеров России и Украины.

"Турция готова принять эту встречу", - добавил турецкий лидер.