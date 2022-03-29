Самолет Ереван - Москва заминирован?

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на борту самолета, летящего из Еревана в Москву. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах во вторник, передает Day.Az.

"На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на борту рейса Ереван - Москва. Самолет находится в полете, после посадки он будет проверен кинологами", - сказал собеседник агентства.

По данным Flightradar24, сейчас из Еревана самолет Boeing летит во Внуково. Утром самолет, направлявшийся в Шереметьево, сменил курс и в 08:40 мск приземлился в Самаре.